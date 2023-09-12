العراق يتخذ خطوات لتعزيز أمن سلسلة التوريد التجارية بمطار بغداد الدولى

اتخذ العراق خطوةً كبيرةً لتعزيز أمن سلسلة التوريد التجارية؛ مع تسهيل التدفق السلس للتجارة المشروعة، حيث تعاونت السلطات العراقية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لتنفيذ برنامج مراقبة الحاويات (CCP) لفريق المسافرين والبضائع الحدودي (PCBT) بالتعاون الوثيق مع المنظمة العالمية للجمارك (WCO).

وذكر بيان صحفي للمكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة بالعراق، الاثنين، أن هذه الشراكةُ أسفرت عن إنشاء وحدة مراقبة الشحن الجوي (ACCU) في مطار بغداد الدولي (BIA)، وبرعاية هيئة المنافذ الحدودية، تم الافتتاح الرسمي لـACCU، اليوم، ضمن منطقة الشحن في مطار بغداد الدولي.

وشهد الحفل، الذي حضره مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وافتتحه رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر الوائلي، حضورَ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، والتي تموّل بلادُها PCBT في العراق، كما حضر الحفل الداعمون الدائمون لـPCBTمثل أستراليا، ممثلةً بسفيرة أستراليا لدى العراق باولا غانلي، وممثلون كبار عن كندا وألمانيا والأمم المتحدة، وحضر الافتتاح الرسمي لـACCU مديرُ عام الهيئة العامة للجمارك العراقي حسن العكيلي، وكبار ممثلي سلطة الطيران المدني ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي والخطوط الجوية العراقية، الذين تعد إداراتهم شركاء رئيسيين في PCBT، وأعربوا عن دعمهم الثابت للبرنامج.

ومن خلال إنشاء وحدة مراقبة الشحن الجوي (ACCU)، يعمل فريق المسافرين والبضائع الحدودي (PCBT) على تمكين العراق في حربه ضد الإتجار غير المشروع عند المنافذ الحدودية، وستتألف وحدة ACCUمن مسؤولين من مختلف الوكالات العاملة داخل منطقة الشحن في مطار بغداد الدولي ممن تم تدريبهم من قِبل PCBTعلى تحليل المخاطر وتحديد السمات والاستهداف وفحص البضائع المشبوهة، وسيستمر هؤلاء المسؤولون في تلقّي التدريب والدعم المستمرين، علاوةً على ذلك، والتزاماً بأفضل الممارسات العالمية، يمكن دمج ضباط الاتصال من جميع وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة والمشاركة في مراقبة البضائع في المطار في وحدة ACCU في مرحلةٍ لاحقة.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في العراق: "إننا نقف جنباً إلى جنب مع العراق لمعالجة التحديات المعقدة للجريمة المنظمة من خلال برنامجِ دعمٍ موسعٍ بما في ذلك مراقبة الحدود".

وأكد وولفغانغ أيجنر المنسق الإقليمي لـUNODC PCBT لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه على الرغم من أن المشروع تقنيٌّ بطبيعته، فإن إنشاء وحدة مراقبة الشحن الجوي (ACCU) وجهودها لوضع إجراءات شفافة وآمنة لمراقبة الجمارك والبضائع يبعث برسالة قوية للتفاني والمشاركة إلى المجتمع الدولي.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عن امتنانه للشركاء العراقيين والدول المانحة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وألمانيا وأستراليا، لدعمهم في المنطقة، مهنئًا جميع الأطراف المعنية على مساهمتهم في هذه الخطوة الحيوية نحو ردع الجريمة المنظمة ضمن سلسلة التوريد العالمية.