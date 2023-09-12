مدير الكرة بفيوتشر: مباراة سينجيدا التنزاني مهمة وهدفنا المنافسة بالكونفيدرالية

أعرب علاء ميهوب مدير الكرة بفريق فيوتشر، سعادته بمنصبه الإداري الجديد مع الفريق، مؤكدا

أن تجربة فيوتشر مفيدة جدًا بالنسبة له، ولم يتردد لحظة في قبول المهمة.

وأضاف ميهوب في تصريحات صحفية، بالنسبة لي تجربة جديدة مع فريق يساعد على النجاح، وديهعناصر مميزة من اللاعبين ومشاركته في الكونفيدرالية الإفريقية، كل هذه العوامل جعلتني متحمسًا لخوض التجربة.

وعن مراسم قرعة الدوري المصري أمس قال: إحتفال رائع ومراسم راقية جدًا ولمست حماس كبير من المسئولين في تقديم موسم مميز بدون أخطاء.

وعن قرعة الدوري ومباريات فريق فيوتشر بالموسم الجديد أبدى ميهوب رضاه عن ترتيب مباريات الفريق خلال جولاته الأولى مؤكدًا على أن أي فريق في بداية المسابقة يحتاج الدخول في أجواء البطولة مباراة تلو الأخرى.

وإنتقل مدير الكرة لنادي فيوتشر بالحديث عن مواجهة سينجيدا التنزاني بالكونفدرالية الإفريقية مشيرًا بأن المباراة مهمة جدا وأن البداية دائما لابد وأن تكون قوية.

واختتم، نرغب في العودة من تنزانيا منتصرين، وستكون خطوة جيدة لعبور دور ال32 من المسابقة الإفريقية، لدينا الإمكانيات وطموحنا الوصول لأبعد نقطة بالكونفدرالية.