الأهلي يعلن عن التعاقد مع الفرنسي موديست

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية.

ووصل موديست صباح أمس الإثنين إلى القاهرة، رفقة أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي، تمهيدا للانتقال رسميا وإعلان تفاصيل الصفقة وبدء رحلته مع الفريق.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بتأشيرة الفرنسي موديست مهاجم الفريق الجديد من أجل مرافقة بعثة الأهلي إلى السعودية اليوم استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل.

واتم الأهلي الاتفاق مع موديست على الانضمام إلى الأهلي لمدة موسم مع خيار التجديد لموسم إضافي في حالة المشاركة بنسبة 75 % من مباريات الموسم الأول.

ويحصل موديست من الأهلي على 1.5 مليون دور سنويا، بخلاف 250 ألف دولار عبارة عن مزايا إضافية حال تسجيل عدد معين من الأهداف أو تحقيق بطولات رفقة الأهلي مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

وجاء تعاقد الأهلي مع موديست بناءا على ترشيح من ياسين الميكاري محلل أداء الأهلي والذي عرض الأمر على مارسيل كولر المدير الفني، ورحب بالفكرة وطلب من إدارة الأهلي حسم الصفقة، وكلف وكيل أعماله بالتفاوض المباشر مع المهاجم الفرنسي ومعاونة أمير توفيق في حسم المفاوضات لصالح الأهلي.