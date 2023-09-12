ads
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بيسكوف: روسيا ستواصل تعزيز علاقات الصداقة مع جارتنا كوريا الشمالية

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل تعزيز علاقات الصداقة مع كوريا الشمالية، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

 وقال بيسكوف: "جمهورية كوريا الشمالية هي جارتنا. وبالطبع، كما هو الحال مع أي دولة مجاورة، فإننا نعتبر أنفسنا ملزمين بإقامة علاقات جيدة ومتبادلة المنفعة، وهو ما نقوم به، وما يفعله الرئيس بوتين بشكل مستمر".

وأشار إلى الزيارة السابقة لزعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، قبل عدة سنوات، حيث التقى كيم جونج أون مع بوتين في مدينة فلاديفوستوك.

وأضاف: "سنواصل تعزيز صداقتنا".

وأعلن الكرملين عن زيارة وشيكة للزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا خلال الأيام المقبلة بدعوة من الرئيس الروسي.

بيسكوف روسيا كوريا الشمالية تعزيز علاقات الصداقة
ads