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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بيسكوف: ما ارتكبه نظام كييف يكفي لمحكمة دولية

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن "ما ارتكبه نظام كييف من فظائع" يكفي لتنظيم محكمة دولية خاصة بحقه، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال بيسكوف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نشر يوم الاثنين، إن "نظام كييف ارتكب كثيرا مما يكفي لتنظيم محكمة دولية، وهذا أمر واضح".

وتابع قائلا إن "فظائعه معروفة جيدًا، وتلك التي لا تزال مجهولة سيتم الكشف عنها قريبا بنتيجة الأعمال الحثيثة التي يمارسها محققونا ودبلوماسيونا".

وأضاف أنه "من السابق لأوانه الحديث" عن موعد حدوث ذلك، مشيرا إلى أنه "من المهم توثيق كل شيء بشكل دقيق والحفاظ عليه من أجل التاريخ، وعرضه على الأجيال القادمة لتفهم بوضوح من هم هؤلاء الذين نتعامل معهم".

بيسكوف محكمة دولية نظام كييف
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