أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية لاري جونسون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يقع ضحية لاستفزازات الغرب الذي يساعد القوات الأوكرانية على تنفيذ هجمات في عمق روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال جونسون: "لم يبتلع بوتين الطعم (الغربي)، الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير، ولم يضرب قواعد بولندا وألمانيا ورومانيا. في الواقع، سيكون مثل هذا القرار مبررا، لأنه من هذه الأراضي يساعدون في تنظيم هجمات أوكرانية على الأراضي الروسية".

وأكد أن موسكو ستكون آخر من يلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن مثل هذا التهديد من المرجح أن يثيره الغرب نفسه.

ويخشى جونسون من أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات أكثر جنونا وتحاول التدخل بشكل مباشر في النزاع.

وأضاف: "اتضح أن الحلفاء لم يكونوا مستعدين لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا" وفشلوا في إنتاج معدات عسكرية لإمداد القوات الأوكرانية بحزم مساعدات عسكرية جديدة بالقدر المطلوب.