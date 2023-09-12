ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا لـ930 مليون دولار خلال عام 2022

قال ميخاو خابروس القائم بأعمال سفارة جمهورية بولندا في القاهرة، إن حجم التجارة شهد نموًا كبيرًا و بلغت قيمة التجارة بين مصر وبولندا بنهاية عام 2021 بنحو 650 مليون دولار بزيادة تقدربـ25% مقارنة بعام 2020، حيث سجل حجم التجارة في نهاية العام الماضي 2022،أعلى قيمة للتجارة بين مصر وبولندا، و بلغت 930 مليون دولار، بزيادة 40% مقارنة بعام 2021، كما نسعي لتحقيق نمو كبير، في مختلف القطاعات وخاصة في القطاعات الزراعية.

وأضاف: نظرا إلى أن مصر أكبر منتج زراعي في المنطقة، فيجب الاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار البولندي في هذا المجال، كما أننا نسعى للتعاون المشترك، لذلك جاءت عدد من الشركات من مجالات مختلفة إلي مصر لتطوير أعمالها.

وقال خابروس أنه خلال العامين الماضيين انتعاشًا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية المصرية البولندية، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين المنطقة الاقتصادية الخاصة بكاتوفيتس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منتصف عام 2021، كما شاركنا بنهاية عام 2021، في معرض فوود أفريقيا بالقاهرة، وفي منتصف عام 2022، تم توقيع على اتفاقية تعاون بين الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما تم إطلاق مجلس الأعمال المصري البولندي في سبتمبر 2022.

وتابع: شاركنا بجناح بولندي في معرض صحارى، كما تم التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتنظيم ورشة عمل في كاتوفيتس حول ممارسة الأعمال التجارية في مصر، وفي عام 2022 شاركنا للمرة الثانية بجناح بولندي في معرض فوود أفريقيا في القاهرة، كما شارك الجناح البولندي في معرض ايجيبت بروجيكتس، وجاء وفد مصري من شرق بورسعيد إلى بولندا، في يناير لحضور منتدى أعمال مصري بولندي.

وقد أشار إلي التعاون المشترك مع مصر خلال العامين الماضيين، لتنظيم أكثر من 30 حدثًا مختلفًا للتركيز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح أن الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة هي جهة تابعة لخزانة الدولة البولندية، تعمل تحت إشراف وزارة التنمية والتكنولوجيا وظيفتها تعزيز وجود بولندا كشريك تجاري، ودعم الصادرات البولندية وزيادة الاستثمارات، و نشاطها غير تجارية، ومقرنا الرئيسي في وارسو، كما أننا جزء من شبكة تضم ما يقرب من 60 مكتبًا حول العالم