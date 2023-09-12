بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية أمس الإثنين، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.11 %، عند 11.725،83 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.43 % ليستقر عند 952،22 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.16 % بمجموع 872،7 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.55 % بمجموع 10.854،27 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 130 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 604 مليارات درهم مغربي.