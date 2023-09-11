وزير الدفاع الأمريكي يضع إكليلًا من الزهور في ذكرى هجمات 11 سبتمبر

وضع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الإثنين، إكليلًا من الزهور في مقر "البنتاجون" تزامنًا مع مراسم إحياء الذكرى 22 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة تشهد اليوم مراسم إحياء ذكرى الهجمات، التي كان من بينها أيضًا زيارات قامت بها بعض أسر ضحايا الهجمات، وحضور بعض الجنود العسكريين لمراسم الذكرى في موقع الهجمات بمدينة نيويورك.

وتمتد هذه المراسم بداية من موقع الهجمات في نيويورك وبنسلفانيا ومقر "البنتاجون" فى ولاية فرجينيا، حتى تصل إلى ولاية ألاسكا وخارجها، كما يُشار إلى أن الرئيس جو بايدن سيحضر احتفالًا بهذه المناسبة في إحدى القواعد العسكرية.