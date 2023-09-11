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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير العدل يحبس دموعه على الهواء بسبب شقيقه الشهيد محمد مروان.. فيديو

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
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تحدث المستشار عمر مروان وزير العدل، بتأثر شديد عن شقيقه الأصغر الشهيد المستشار محمد مروان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد».

وقال المستشار عمر مروان: أذهب إلى العريش بدافع شخصي وعاوز أقول لمحمد شقيقي الشهيد وزملائه حقكم رجع بالكامل واسمكم في كل مكان.
وأكد مروان خلال حواره مع أحمد موسى، عبر قناة «صدى البلد»، إن رجال القضاء يعملون بقوة في العريش والعمل هناك يسير بشكل جيد.

وأضاف المستشار مروان قائلا: «أتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي لحرصه الشديد على عودة المحاكم والنيابات مرة أخرى إلى مدينة العريش»، مشيرا إلى أن الدولة قوية وتبسط قوتها على أرض سيناء وتم القضاء على الإرهاب وعودة العمل في كافة مناحي الحياة.

 

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