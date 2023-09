بعد غياب نجومها عن الحضور.. هوليوود تتصدر جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي

بعد نسخة استثنائية شهدت غياب العديد من النجوم، أسدل الستار على فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ80، والذي ألقت أزمة إضرابات النقابات الفنية الأمريكية بأثرها على الحدث السينمائي الإيطالي الأعرق الذي كان يعول كثيرًا على قوة سجادته الحمراء التي تستقطب مشاهير هوليوود سنويًا.

ورغم غياب نجوم هوليوود عن السجادة الحمراء لفينيسيا، استطاعت السينما الأمريكية أن تجد مكاناً لها على خارطة جوائز الحفل الختامي؛ حيث فاز فيلم "Poor Things" ليورجوس لانثيموس، وهو حكاية نسوية خيالية من بطولة إيما ستون كامرأة أعادت إحياءها بواسطة عالم فيكتوري على طراز فرانكشتاين، بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم.

يتضمن الفيلم، الذي غاب عنه أبطاله بسبب قواعد الإضراب الصارمة، أداءً يحتمل أن يحدد مسيرة النجمة إيما ستون المهنية في دور إيزابيلا باكستر، المرأة التي تكافح من أجل فهم النظام الأبوي المقيد للعالم من حولها، ثم تشرع في تفكيكه.

وفي خطاب قبوله، قال لانثيموس إن إنتاج الفيلم، وهو الأول له منذ الحائز على جائزة الأوسكار عام 2018 The Favourite ، استغرق وقتاً طويلاً، "حتى أصبح العالم، حتى أصبحت صناعتنا جاهزة لهذا الفيلم".

وأضاف لانثيموس: "كل شيء، هذا الفيلم هو الشخصية المركزية لإيزابيلا باكستر، هذا المخلوق المذهل، ولم تكن لتوجد لولا إيما ستون، مخلوق رائع آخر. هذا الفيلم هو هي، أمام الكاميرا وخلفها”.

وفازت الممثلة الأمريكية كايلي سبايني بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "Priscilla" للمخرجة صوفيا كوبولا ، بينما فاز الممثل الأمريكي بيتر سارسجارد بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم " Memory" للمخرج ميشيل فرانكو ، حيث لعب دور رجل يعاني من الخرف، واستخدم خطابه للتعليق على الإضرابات.

وأشار سارسجارد إلى أن "القضية التي أثرت على وتر حساس بالنسبة لي هي الذكاء الاصطناعي. أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا حقًا على أن الممثل هو شخص وأن الكاتب هو شخص ولكن يبدو أننا لا نستطيع ذلك"، محذرًا من عدم تسليم القصص حول اتصالات "بالآلات والمليارديرات الثمانية الذين يمتلكونها". وناشد "إنسانية" أعضاء AMPTP التأكد من أن "مستقبل أطفالهم يتناغم مع خلية الإنسانية".

أما المخرجة البولندية أنيسكا هولاند، ففازت بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلمها "Green Birder"، وهي دراما مروعة تدور حول محنة اللاجئين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. وهاجم أعضاء في الحكومة البولندية اليمينية المتطرفة، بما في ذلك وزير العدل البولندي زبيغنيو زيوبرو، هولندا على الإنترنت بسبب الفيلم، وقارنوه بـ "الدعاية النازية". تقول المخرجة إنها سترفع دعوى تشهير إذا لم يعتذر زيوبرو رسميًا ويتراجع عن تعليقاته.

فاز ماتيو جاروني بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه الدرامي عن الهجرة Me Captain ، بينما فاز الوافد الجديد سيدو سار بجائزة أفضل ممثل شاب عن أدائه لمراهق سنغالي يغادر وطنه سعياً للوصول إلى أوروبا في الفيلم. انهار الممثل الشاب بالبكاء قبل أن يعرب عن شكره للجنة تحكيم فينيسيا.

وحصل أليكس برافرمان على جائزة أفضل فيلم وثائقي في فينيسيا عن فيلم "Thank you very much" الذي يسلط الضوء على مسيرة الممثل الكوميدي الأسطوري والمخادع آندي كوفمان. وأشاد برافرمان بالراحل كوفمان في خطاب قبوله، قائلاً إن الممثل الكوميدي "مهم الآن كما كان في أي وقت مضى".

أما "Love is A Gun" ، هو أول فيلم إخراجي للممثل التايواني لي هونغ تشي، فاز بجائزة أسد المستقبل لأفضل فيلم أول في فينيسيا هذا العام. تدور أحداث الدراما حول مدان سابق يحاول يائسًا المضي قدمًا. وترأست المخرجة الفرنسية أليس ديوب لجنة التحكيم التي قدمت الجائزة.