تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام تونس

يواجه المنتخب الاول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، نظيره منتخب تونس وديا في السابعة مساء غدا الثلاثاء، علي استاد الدفاع الجوي.

وتنشر البوابة التشكيل المتوقع للفراعنة في مباراة تونس:

حراسة المرمى: محمد صبحى

الدفاع: أحمد فتوح، على جبر، حسام عبد المجيد، عمر كمال

الوسط: محمود حمادة، طارق حامد، حمدي فتحي

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصرى مباراة منتخب مصر وتونس.

واختتم الفراعنة تدريباته مساء اليوم الاثنين استعدادا لمباراة الغد بمشاركة محمد صلاح قائد الفريق.