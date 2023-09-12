ضبط 17 حالة غش تجاري في حملة مكبرة بدمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة السلع المعروضة للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث تم إطلاق حملة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري استهدفت المحال العامة بمدينة رأس البر.

و أسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٧ محضر للمخالفين بعد رصد حالات غش تجاري، والتحفظ على ٣٥ كجم من مصنعات اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم رصد مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار السلع ومخالفة الاشتراطات الصحية.

وشنت مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط جولة ميدانية للاسواق تخللها حملة مكبرة علي مدينة راس البر بالاشتراك مع الرقابة التموينية حيث قام ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بحملة تفتيشية مكبرة والتى رافق فيها الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم و الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش.

حيث تم المرور علي المطاعم والمحلات و محلات الاسماك بالسوق العمومى والتى اسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن والاسماك

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‏ وقد تحرير المحاضر اللازمةوتستمر جهود مديرية الطب البيطرى من اجل صحة وسلامة المواطنين.

في سياق آخر ،أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،عن تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، و المرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات.

حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط لضبط المخالفات التموينية في مدينة دمياط ومدينه رأس البر وعدة مناطق في محافظة دمياط الجديده