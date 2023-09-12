ضبط أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك البشري في محافظة دمياط

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط جولة ميدانية للأسواق تخللها حملة مكبرة على مدينة راس البر بالاشتراك مع الرقابة التموينية حيث قام إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بحملة تفتيشية مكبرة والتى رافق فيها الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم و الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش.

حيث تم المرور علي المطاعم والمحلات و محلات الاسماك بالسوق العمومى والتى اسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن والاسماك

‏ وقد تحرير المحاضر اللازمةوتستمر جهود مديرية الطب البيطرى من اجل صحة وسلامة المواطنين.

في سياق آخر، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،عن تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، و المرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات،وبناء على تعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ،تم القيام بحمله مكبرة للمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات بقرية الرياض مركز كفر البطيخ فى وجود محمد عبد السلام نائب القرى والهيئة المصرية لسلامة الغذاء والأزمات وادارة المتابعة بكفر البطيخ والصحه والتموين والطب البيطري ورخص المحلات والبيئة بمدينة كفر البطيخ.

وتم تحرير محاضر للمخالفين ولازالت الأعمال مستمرة للظهور بالمظهر الجمالى اللائق.

‏وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الحملات المكبرة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط ومديرية أمن دمياط من أجل تحرير محاضر شرطية للمخالفين في مدينه رأس البر في محافظة دمياط وحصر المخالفات التموينية التي تم ضبطها في تلك الحملات في محافظة دمياط الجديده