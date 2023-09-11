جمال الجروان: استثمارات الإمارات الخارجية بلغت 2 تريليون دولار

قال جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين، إن مجال الاستثمار في النفط مجال مسيس، وأي ثروة طبيعية مطلوبة مرغوب فيها تطلبها الدول الصناعية، ويعتمد الناتج المحلي عليها.

وأضاف خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك دولا مؤثرة في تحديد سعر البترول، مثل "أوبك بلس"، لكن في المستقبل ستكون هناك بدائل عن البترول مثل الغاز الطبيعي، ولا بد أن تتعاون الدول حاليا أكثر وأكثر.

وذكر أن الأسعار مع مرور الوقت تزيد ولا تنقص، ونأمل أن يكون هناك عالم مثالي، لكنه لا يحدث، وبالتالي نحاول أن نكون في القالب التكنوقراط المنطقي، بين المسموح به والتمسك بالاستحقاقات الوطنية، مع حماية الصالح العام للمجتمعات، وكما قال آدم سميث "ما يجب أن يعود عليك بالنفع يجب أن يعود بالنفع على الجميع".

وأوضح أن 10% من التجارة الخارجية اليوم تمر عبر موانئ الإمارات، ونحو 300 شركة إماراتية تصل منتجاتها إلى 80 دولة بالعالم، ووصلت استثمارات الإمارات الخارجية نحو 2 تريليون دولار، وصناديقها السيادية تعتبر الأكبر في العالم.