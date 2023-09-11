أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين: ليس هناك ما يمنع أن يدشن بريكس عملته الخاصة

قال جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين، إن هناك تغييرات تحدث دائما عبر التاريخ، وهناك تغييرات بدأت تحدث بالفعل على المستوى العالمي، بعيدا عن النوايا، سواء سياسية أو اقتصادية.

وأضاف خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأصلح والأنفع أن يكون لديك دائما خيارات، هذه طبيعة البشر وهذه أصول الرأسمالية، أشتري هذه العلامة التجارية أو غيرها، لا يمكن أن أكون مقيدا بشراء علامة تجارية معينة، هذه الاشتراكية انتهت.

وأكد أن الأصل أن تكون لديك دائما خيارات، فالاتحاد الأوروبي مثلا أسس عملته الخاصة اليورو، لم يقل أحد أن هذا ممنوع أو أنها ستنافس الدولار، فلا مانع أن تؤسس مجموعة بريكس عملتها الخاصة للتداول التجاري.