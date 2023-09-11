الداخلية الليبية: إعصار دانيال يتسبب في تهدم سدود درنة

كشفت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الاثنين، عن تسبب إعصار دانيال في أزمة كبيرة تتعلق بتدمير البنية التحتية في عدة مناطق بليبيا.

وقال المجلس البلدي في درنة، أن الإعصار تسبب في تهدم سدين من سدود مدينة درنة الليبية، بعد أن غمرت مياة الفيضانات عدة مناطق في ليبيا، فضلًا عن تهدم السدود وتدمير البنية التحتية لعدة مناطق ليبية.

وأضاف بيان صادر عن المجلس البلدي، أن الوضع عقب إعصار دانيال بات كارثيًا، بعد أن خرجت الامور عن السيطرة، في ظل استمرار هطول الأمطار وتزايد نسبة السيول في عدة مناطق، بالإضافة إلى فيضانات عارمة جرفت منازل المواطنين وتسببت في خسائر في الأرواح.

وأشار إلى أن ما يقرب من 150 شخصًا لقي مصرعهم في مدينة درنة فقط، حيث أكدت هيئة الهلال الأحمر في بنغازي أنه من المرجح أن يتزايد معدل الوفيات ليرتفع إلى 250 شخصًا.