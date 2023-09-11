وزير العدل: الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة وتعمل للصالح العام

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها قانون ينظم عملها ويلزم كافة المؤسسات بتقديم كل المعلومات التي تفيد في العملية الانتخابية تقوم على كافة الانتخابات سواء كانت رئاسية أو غيرها

وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلدإلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت إجراءاتها وأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع كل وزارة معنية بتقديم كل المعلومات للهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى رأسها وزرات التعليم والعدل والصحة وغيرها.

وتابع المستشار عمر مروان: «وزارة العدل تعد الأسماء والأعداد لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، وهناك إشراف قضائي كامل، والخصم والعدو لا يمكن أن يتركك تقوم بإجراء دستوري كامل؛ لأن عمله الأول التشكيك في الأجهزة الوطنية، والهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة بالكامل وتأخذ قراراتها وفق ما تراه مناسبا للصالح العام، وفي كل انتخابات سابقة ولاحقة الشائعات هي كما هي وكل الكلام كما يقال والفتن تثار».