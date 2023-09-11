تعرف على جدول مباريات فيوتشر في الدور الأول للدوري

حضر علاء ميهوب مدير الكرة بفيوتشر ممثلاً عن فريقه في قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد والمقرر انطلاقه 18 من الشهر الجاري .

وستكون مباريات فيوتشر في الدور الأول للدوري بالترتيب التالي :

الجولة الأولى : فاركو * مودرن فيوتشر

الجولة الثانية : مودرن فيوتشر * الداخلية

الجولة الثالثة : طلائع الجيش * مودرن فيوتشر

الجولة الرابعة : مودرن فيوتشر * بيراميدز

الجولة الخامسة : البنك الاهلي* مودرن فيوتشر

الجولة السادسة : مودرن فيوتشر * انبي

الجولة السابعة : مودرن فيوتشر * الزمالك

الجولة الثامنة : المصري * مودرن فيوتشر

الجولة التاسعة : مودرن فيوتشر * سيراميكا كليوباترا

الجولة العاشرة : الاسماعيلي* مودرن فيوتشر

الجولة الحادية عشرة : مودرن فيوتشر * الجونة

الجولة الثانية عشرة : بلدية المحلة " مودرن فيوتشر

الجولة الثالثة عشرة : مودرن فيوتشر * المقاولون العرب

الجولة الرابعة عشرة : سموحة * مودرن فيوتشر

الجولة الخامسة عشرة : مودرن فيوتشر * زد

الجولة السادسة عشرة : الإتحاد السكندري* مودرن فيوتشر

الجولة السابعة عشرة : مودرن فيوتشر * الاهلي

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة فريق سينجيدا التنزاني بذهاب دور الـ٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستقام في تنزانيا يوم ١٧ سبتمبر الجاري.

كان فيوتشر قد أعلن رحيل علي ماهر مدرب الفريق بنهاية الموسم المنقضي وتولي بديلا له المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو.

وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.