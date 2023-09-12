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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة مسنين سقط بهما "أسانسير" في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب اثنين من المسنين بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، إثر سقوط مصعد كهربائي بهما - أسانسير - من الدور الرابع داخل عقار بشارع الطور وعكا.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلا من: أحمد فهمي محمد 67 عامًا، مصابًا بكسر في الكاحل واشتباه كسر بالفقرات، وماجدة السيد محمد 66 عامًا، اشتباه كسر بالركبة، اثر سقوط مصعد كهربائي بهما - أسانسير - من الدور الرابع داخل عقار بشارع الطور وعكا.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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