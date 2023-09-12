إصابة مسنين سقط بهما "أسانسير" في بورسعيد

أصيب اثنين من المسنين بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، إثر سقوط مصعد كهربائي بهما - أسانسير - من الدور الرابع داخل عقار بشارع الطور وعكا.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلا من: أحمد فهمي محمد 67 عامًا، مصابًا بكسر في الكاحل واشتباه كسر بالفقرات، وماجدة السيد محمد 66 عامًا، اشتباه كسر بالركبة، اثر سقوط مصعد كهربائي بهما - أسانسير - من الدور الرابع داخل عقار بشارع الطور وعكا.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.