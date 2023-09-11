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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهد طريق جرزا بطريق  أسيوط الصحراوي الغربي حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وتوك توك وذلك بسبب السرعه الذائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليها فاصطدما ببعضهم مما تسبب في وفاة شخص وأصابه اثنين آخرين .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وتوك توك  على طريق جرزا بإتجاه طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود متوفي وعدد من المصابين.
وأسفر حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي اليوم عن مصرع شخص داخل الإسعاف أثناء نقله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ ونزيف داخلي بالبطن.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين ، بإصابات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل جثتي المتوفي إلى مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى التامين الصحي لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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