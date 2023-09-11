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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نجم بيراميدز يغادر معسكر المنتخب الوطني بعد الإصابة

محمد حمدي لاعب بيراميدز
محمد حمدي لاعب بيراميدز
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غادر محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي ولاعب نادي بيراميدز، معسكر المنتخب الوطني الأول بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفراعنة في مواجهة أثيوبيا بختام مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار.

وأثبتت الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع الدولي إصابته بتمزق في أربطة الأنكل، حيث يحتاج لعلاج وتأهيل على مدى الأيام العشرة المقبلة قبل العودة إلى الملاعب والمشاركة من جديد في التدريبات الجماعية والمباريات.

ويستعد نادي بيراميدز للسفر خلال أيام إلى رواندا استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في العاصمة كيجالي في إطار ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا وهو اللقاء المحدد له يوم الأحد ١٧ سبتمبر الجاري.

محمد حمدى لاعب بيراميدز معسكر المنتخب الوطني نادي بيراميدز
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