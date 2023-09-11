جدول مباريات المصري في الدوري الممتاز.. البداية نارية ضد الأهلي

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بين إعصار "دانيال" وزلزال "المغرب" هل أثرت التغيرات المناخية على حدوث الكوارث الطبيعية.. ناسا تحذر: التغيرات المناخية تضغط على القشرة الأرضية وتسبب الزلازل.. و10 آلاف عاصفية زلزالية بسبب المناخ