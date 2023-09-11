ads
الإثنين 11 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جدول مباريات المصري في الدوري الممتاز.. البداية نارية ضد الأهلي

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيكون النادي المصري على موعد مع بداية نارية لبطولة الدوري المصري ضد الأهلي.

وجاء جدول مباريات المصري في الدوري كالتالي:

الجولة الأولى: الأهلي ضد المصري

الجولة الثانية: المصري ضد فاركو

الجولة الثالثة: الداخلية ضد المصري

الجولة الرابعة: المصري ضد طلائع الجيش

الجولة الخامسة: بيراميدز ضد المصري

الجولة السادسة: المصري ضد البنك الأهلي

الجولة السابعة: إنبي ضد المصري

الجولة الثامنة: المصري ضد فيوتشر

الجولة التاسعة: المصري ضد الزمال

الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا ضد المصر

الجولة الـ11: المصري ضد الإسماعيلي

الجولة الـ12: الجونة ضد المصري

الجولة الـ13: المصري ضد بلدية المحلة

الجولة الـ14: المقاولون العرب ضد المصري

الجولة الـ15: المصري ضد سموحة

الجولة الـ16: نادي زد ضد المصري

الجولة الـ17: المصري ضد الاتحاد السكندري

المصري الأهلى الدوري المصري
ads