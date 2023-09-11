جدول مباريات المصري في الدوري الممتاز.. البداية نارية ضد الأهلي

سيكون النادي المصري على موعد مع بداية نارية لبطولة الدوري المصري ضد الأهلي.
وجاء جدول مباريات المصري في الدوري كالتالي:
الجولة الأولى: الأهلي ضد المصري
الجولة الثانية: المصري ضد فاركو
الجولة الثالثة: الداخلية ضد المصري
الجولة الرابعة: المصري ضد طلائع الجيش
الجولة الخامسة: بيراميدز ضد المصري
الجولة السادسة: المصري ضد البنك الأهلي
الجولة السابعة: إنبي ضد المصري
الجولة الثامنة: المصري ضد فيوتشر
الجولة التاسعة: المصري ضد الزمال
الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا ضد المصر
الجولة الـ11: المصري ضد الإسماعيلي
الجولة الـ12: الجونة ضد المصري
الجولة الـ13: المصري ضد بلدية المحلة
الجولة الـ14: المقاولون العرب ضد المصري
الجولة الـ15: المصري ضد سموحة
الجولة الـ16: نادي زد ضد المصري
الجولة الـ17: المصري ضد الاتحاد السكندري