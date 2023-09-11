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الإثنين 11 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلي يواجه الطلائع في الأسبوع الأول للدوري الممتاز

البنك الأهلي
البنك الأهلي
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أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عن مواجهة فريق البنك الأهلي لنظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز 
وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي

الجولة الأولى 
طلائع الجيش x البنك الأهلى
الجولة الثانية

البنك الأهلي ×بيراميدز

الجولة الثالثة 
البنك الأهلي × الزمالك

الجولة الرابعة 
إنبي × البنك الأهلي

الجولة الخامسة 
البنك الأهلي × فيوتشر

الجولة السادسة 
المصري × البنك الأهلي

الجولة السابعة 
البنك الأهلي × سيراميكا

الجولة الثامنة 
الإسماعيلي × البنك الأهلي

الجولة التاسعة 
البنك الأهلي × الجونة

الجولة العاشرة 
بلدية المحلة × البنك الأهلي

الجولة الحادية عشر 
البنك الأهلي × المقاولون

الجولة الثانية عشر 
سموحة × البنك الأهلي

الجولة الثالثة عشر 
البنك الأهلي × زد

الجولة الرابعة عشر 
الإتحاد × البنك الأهلي

الجولة الخامسة عشر 
البنك الأهلي × الأهلي

الجولة السادسة عشر 
فاركو × البنك الأهلي

الجولة السابعة عشر 
البنك الأهلي × الداخلية

الدوري المصري البنك الأهلي طلائع الجيش
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