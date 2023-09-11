جمال الجروان: الإمارات ترى أن مصر وجهة استثمارية مستقبلية واعدة

قال جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين، إن مصر منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات والعلاقات بينهما ممتازة، ونمت وشائج حميمة بين الشعبين ونوع من الصداقة الصادقة بين الشعبين.

وأضاف خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القيادة الإماراتية ترى جمهورية مصر العربية وجهة استثمارية بعيدة المدى، واستثمر العديد من رجال الأعمال الإماراتيين والشركات الإماراتية على مدى عقود.

وأوضح أن مصر الآن تمر بمرحلة نمو بعيد المدى، بعد تطوير البنية التحتية والتشريعات الاستثمارية وتحريك الملكيات بنسبة 100% والترحيب بالمستثمر الأجنبي وخاصة الإماراتي، وأن مصر تعتبر مهمة جدا للإمارات من الناحية الاستراتيجية، والإمارات تؤمن إيمانا راسخا بأن الاستثمار في مصر واعد.