بري: ضمان حقوق كل المودعين هو حجر الزاوية في الاتفاق مع صندوق النقد

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن ضمان حقوق المودعين هو حجر الزاوية في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز ريجو والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء عرض مسار المفاوضات مع صندوق النقد والقوانين والتشريعات الإصلاحية التي أنجزها المجلس النيابي ومشروعات القوانين قيد الإنجاز، حيث كان هناك تأكيد على وجوب الإسراع في إنجاز التشريعات والقوانين المطلوبة المتبقية.

كما دار نقاش صريح حول أموال المودعين، حيث أكد الرئيس بري بإسمه وبإسم المجلس النيابي الحرص المطلق على أموال المودعين وحقوقهم كاملة مهما تطلب ذلك من وقت لسدادها.