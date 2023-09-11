مسابقة ثقافية عن أفضل ماقرأت بمركز شباب الصلاحات

نفذ مركز شباب الصلاحات التابع لإدارة شباب بني عبيد، اليوم الأثنين نشاط ثقافي عبارة عن مسابقة ثقافية عن أفضل ما قرأت للشباب والطلائع من أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب.

قسم المشاركين في المسابقة الي مجموعات وتم توزيع الكتب عليهم للاطلاع والقراءه و تم طرح بعض الأسئلة عليهم لمعرفه مدي للاستفاده التي توصل إليها من معلومات ، و في النهاية تم توزيع الجوائز الماديه على الفائزين.

جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي داليا عبدالله، و نورا مراد مشرف النشاط، و ساميه والهيكل التنظيمي للمركز ، وإشراف عاطف ابراهيم رئيس قسم الشباب بالإدارة، و محمد متولي رئيس مجلس الإدارة.

فيما تعتبر المسابقات الثقافية واحدة من أهم الأنشطة الترفيهية بمركز شباب الصلاحات التي ينتظرها الشباب و الطلائع، ليتنافسوا بقوة مع أقرانهم، كما أنها في الوقت نفسه تكسبهم عديدًا من المهارات العقلية وتطور من مهاراتهم الجسدية وتحسن من قدرتهم على التواصل مع الآخرين، إذ تعد تلك المسابقات فرصة مثالية لتحديد أهداف مثل الفوز بلعبة أو تحطيم رقم قياسي شخصي، فعندما يصل الطفل إلى هذه الأهداف يشعر بالرضا والسعادة.

كما تهدف المسابقة الثقافية إلى تشجيع الشباب و الطلائع على المشاركة في مراكز الشباب، واكتشاف مواهب جديدة فى هذا المجال ورعايتها وتشجيعها بالمتاح من الوسائل.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، و إشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير الإدارة العامة للشباب، و محمد زكي مدير عام إدارة شباب بني عبيد.

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