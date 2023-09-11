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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

في حملة الدفاع عن اللقب.. تعرف على جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز

تتويج الدوري بدرع
تتويج الدوري بدرع الدوري
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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حلمة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2023 - 2024 بعدما تم سحب قرعة الدوري منذ قليل في حضور المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة.

وتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي للمرة الـ43 في تاريخه وبعد غياب موسمين على التوالي حصد فيها الغريم التقليدي الزمالك اللقب.

وتنطلق مسابقة الدوري الممتاز يوم 18 سبتمبر الجاري وفقا لما اعلنت عنه رابطة الأندية المحترفة على هامش مراسم قرعة الدوري الجديد.

مباريات الأهلي في الدوري الممتاز:

1- الأهلي ضد المصري.
2- الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.
3- الأهلي ضد الإسماعيلي.
4- الأهلي ضد الجونة.
5- الأهلي ضد بلدية المحلة.
6- الأهلي ضد المقاولون العرب.
7- الأهلي ضد سموحة.
8- الأهلي ضد زد أف سي.
9- الأهلي ضد الاتحاد السكندري.
10- الأهلي ضد الزمالك.
11- الأهلي ضد فاركو.
12- الأهلي ضد الداخلية.
13- الأهلي ضد طلائع الجيش.
14- الأهلي ضد بيراميدز.
15- الأهلي ضد البنك الأهلي.
16- الأهلي ضد إنبي.
17- الأهلي ضد فيوتشر.

رابطة الأندية المحترفة المصري البورسعيدي النادي الاهلي
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