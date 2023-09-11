ضبط هاكرز استولى على صفحات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كثفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين تضرروا من اضطلاع أحد الأشخاص "مجهول" بالإستيلاء على الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وانتحال صفاتهم وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم ، وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب عدد (19) واقعة.

أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بمُحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول) بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه للوقائع المشار إليها.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه ، بقصد تحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.