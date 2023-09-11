الدوري الممتاز.. بيراميدز يبدأ المشوار بمواجهة الزمالك ويلتقي الأهلي بالجولة الـ14

أسفرت قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 -2024 التي تم سجبها اليوم الاثنين بحضور المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة عن بداية قورة لفريق بيراميدز بمواجهة الزمالك في الجولة الاولى، بينما يلتقي الفريق السماوي مع الأهلي في الجولة الرابعة عشر ويختتم الدور الأول بمواجهة طلائع الجيش.

مباريات بيراميدز في الدوري

الجولة الأولى .. بيراميدز × الزمالك

الجولة الثانية .. البنك الأهلي × بيراميدز

الجولة الثالثة .. بيراميدز × انبي

الجولة الرابعة .. فيوتشر × بيراميدز

الجولة الخامسة .. بيراميدز × المصري

الجولة السادسة .. سيراميكا × بيراميدز

الجولة السابعة .. بيراميدز × الإسماعيلي

الجولة الثامنة .. الجونة × بيراميدز

الجولة التاسعة .. بيراميدز × بلدية المحلة

الجولة العاشرة .. المقاولون العرب × بيراميدز

الجولة الحادية عشرة .. بيراميدز × سموحة

الجولة الثانية عشرة .. زد × بيراميدز

الجولة الثالثة عشرة .. بيراميدز × الاتحاد السكندري

الجولة الرابعة عشرة .. الأهلي × بيراميدز

الجولة الخامسة عشرة .. بيراميدز × فاركو

الجولة السادسة عشرة .. الداخلية × بيراميدز

الجولة السابعة عشرة .. بيراميدز × طلائع الجيش

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قيمة المكافأة المالية لبطل الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2023-2024 تنص على منح بطل الدوري مكافأة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.

كما تضمنت اللائحة أن كل فريق يشارك في الدوري الممتاز يحصل على مليون جنيه لكن بعد انتهاء الموسم.

وينطلق الموسم الجديد للدوري يوم 18 سبتمبر الجاري، بحسب تصريحات تليفزيونية سابقة لأحمد دياب رئيس رابطة الأندية وعامر حسين المشرف على إدارة المسابقات في الرابطة.