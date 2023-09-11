ads
الإثنين 11 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قرارات هامة خلال اجتماع لجنة مسابقات دورى مراكز الشباب بالدقهلية.. تعرف عليها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت لجنة مسابقات دوري مراكز الشباب بالدقهلية، اليوم الإثنين اجتماعا لعرض تقارير مباريات دوري مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الكابتن مختار عبد العظيم رئيس لجنة المسابقات بمنطقة الدقهلية لكرة القدم، و رمضان صالح، وعصام رمضان، و علي حامد بالإدارة العامة للشباب .

جاءت قرارات اللجنة المنظمة للدورى المنعقدة اليوم اولا بخصوص مباراة ميت الكرما وسنفا إستدعاء إدارى ميت الكرما، وكابتن فريق ميت الكرما المتواجد في قرعة المباراة مع حكام المباراة للتحقق من الاحتجاج المقدم من فريق سنفا وإشراك لاعب من خارج القائمة المقيدة لميت الكرما.

كما قررت حجب نتيجة المباراة لحين الفصل في البند رقم واحد، وايقاف إدارى سنفا وائل أيمن يوسف مباراتان وغرامة مالية قدرها 300 جنيه، وكذلك إيقاف المدير الفني لفريق ميت الكرما السيد المنجى عبدالسلام 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 2000 جنيه.

كما قررت ايضا ايقاف لاعبي ميت الكرما اللاعب احمد طلعت السيد، واللاعب خالد أبو الناس محمد سنة ميلادية، اعتبارا من تاريخ المباراة وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه، على كل لاعب.

فيما تأتي قرارات لجنة مسابقات دوري مراكز الشباب بالدقهلية، فى إطار القواعد والضوابط المنظمة لدورى مراكز الشباب كما أقرتها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

IMG-20230911-WA0025
IMG-20230911-WA0025
IMG-20230911-WA0029
IMG-20230911-WA0029
IMG-20230911-WA0028
IMG-20230911-WA0028
IMG-20230911-WA0033
IMG-20230911-WA0033
IMG-20230911-WA0032
IMG-20230911-WA0032
IMG-20230911-WA0027
IMG-20230911-WA0027
IMG-20230911-WA0026
IMG-20230911-WA0026
IMG-20230911-WA0031
IMG-20230911-WA0031
IMG-20230911-WA0030
IMG-20230911-WA0030
الدقهلية الشباب والرياضة بالدقهلية مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وزير الشباب والرياضة
ads