قرارات هامة خلال اجتماع لجنة مسابقات دورى مراكز الشباب بالدقهلية.. تعرف عليها

عقدت لجنة مسابقات دوري مراكز الشباب بالدقهلية، اليوم الإثنين اجتماعا لعرض تقارير مباريات دوري مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الكابتن مختار عبد العظيم رئيس لجنة المسابقات بمنطقة الدقهلية لكرة القدم، و رمضان صالح، وعصام رمضان، و علي حامد بالإدارة العامة للشباب .

جاءت قرارات اللجنة المنظمة للدورى المنعقدة اليوم اولا بخصوص مباراة ميت الكرما وسنفا إستدعاء إدارى ميت الكرما، وكابتن فريق ميت الكرما المتواجد في قرعة المباراة مع حكام المباراة للتحقق من الاحتجاج المقدم من فريق سنفا وإشراك لاعب من خارج القائمة المقيدة لميت الكرما.

كما قررت حجب نتيجة المباراة لحين الفصل في البند رقم واحد، وايقاف إدارى سنفا وائل أيمن يوسف مباراتان وغرامة مالية قدرها 300 جنيه، وكذلك إيقاف المدير الفني لفريق ميت الكرما السيد المنجى عبدالسلام 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 2000 جنيه.

كما قررت ايضا ايقاف لاعبي ميت الكرما اللاعب احمد طلعت السيد، واللاعب خالد أبو الناس محمد سنة ميلادية، اعتبارا من تاريخ المباراة وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه، على كل لاعب.

فيما تأتي قرارات لجنة مسابقات دوري مراكز الشباب بالدقهلية، فى إطار القواعد والضوابط المنظمة لدورى مراكز الشباب كما أقرتها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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