"مواجهات نارية".. جدول مباريات الزمالك في الدور الأول للدوري

يقص فريق الزمالك شريط مبارياته بالدوري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024، بمواجهة نارية في الجولة الأولي للدور الأول وذلك أمام بيراميدز، وذلك بداية من 18 سبتمبر الجاري.

وفي الجولة الثانية يلعب الزمالك أمام المقاولون، ثم يلتقي في الجولة الثالثة أمام البنك الأهلي، وفي الجولة الرابعة مع سموحة، وفي الجولة الخامسة مع إنبي، ويلعب في الجولة السادسة مع فريق زد .

وفي الجولة السابعة مع فريق فيوتشر، والثامنة مع فريق الاتحاد السكندري، والتاسعة مع فريق المصري البورسعيدي .

ثم في الجولة العاشرة مع الأهلي في مباراة القمة، وفي الجولة الحادية عشر يلعب الزمالك مع سيراميكا كيلوباترا، ثم يلتقي فاركو في الجولة الـ 12 .

وفي الجولة الـ 13 يلعب الزمالك مع الإسماعيلي، وفي الجولة الـ 14 مع الداخلية .

وفي الجولة الـ 15 و16 و17 يلعب الزمالك بنفس الترتيب مع فرق الجونة وطلائع الجيش ثم بلدية المحلة .

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.