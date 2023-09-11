السيطرة على حريق هائل شب فى مزرعة بإحدى قرى السنبلاوين بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الدقهلية من السيطرة على حريق هائل شب داخل مزرعة موالح بقرية العزاوي التابعة لمركز السنبلاوين دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بنشوب حريق في مزرعة الحفناوي للموالح بقرية العزاوي التابعة للمركز.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المزرعة مخصصة لزراعة الليمون والبرتقال وتقع على مساحة 10 أفدنة ملك محمد محمود الحفناوي وإبراهيم علي الحفناوي وتم السيطرة على الحريق.

فيما لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات