أسماء المتأهلين للتصفية النهائية لـ استوديو الممثل المجانية في دورتها التاسعة

أعلن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، نتيجة التصفية الأولى لاختبارات القبول بالدفعة التاسعة من استوديو الممثل المجانية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الصندوق، ويشرف عليها المخرج محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح.

وستعقد التصفية النهائية للأسماء المتأهلين، وذلك في السادسة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 13 سبتمبر الجاري، بمقر مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، على أن يقوم المتأهلين بتحضير أغنية "زورونى كل سنة مرة" لفنان الشعب سيد درويش، وضرورة إحضار ملابس رياضية للتصفية النهائية، وهم: محمد أحمد محمد عبدالمنعم، ومحمود محمد حسين، ومحمد محمود خليفة، وبوسى فتحى محمد، وعلي محمود رشاد، ومحمد مجدى بسيوني، ومحمود السيد عبدالفتاح، ومحمد خميس محمد، وكريم عبدالرحمن عبدالعزيز، ودميانة موريس جرجس، ومايا أحمد سعد، ونانسى محمد عبدالشافي، وچيهان محمد علي، ومريم أيمن حسن، وإيمان محمد السيد، وعمر اللواء أحمد، وعبدالرحمن محمد خميس، ومحمود يسري فتوح، وبسملة إبراهيم عبدالفتاح، وسما سامح حسني، ويحيى إبراهيم زكي، ومنى أحمد الزناتي، ورضوى محمد زايد، ومحمد جابر بدري، ومنار عادل محمد، وإبراهيم طارق حماد، وكريم محمود خلف، وأحمد هشام أحمد، ورحماني محمد عبدالصمد، وفاطمة مصطفى أمين، وروزان سعد السيد، وماريا ميشيل جرجس، وأحمد خالد أحمد، ويوسف خالد جابر، ومريم أحمد محمد غلبون.

كما تتضم أسماء المتأهلين أيضا: إيهاب أحمد عبدالواحد، وسارة خالد مصطفى، وياسمين أحمد محمد، ومحمود سعيد مصطفى، ومحمد عبدالرازق أحمد، وندى محمد مختار محمد، ونور سعد الشافعى، ومنة الله ضياء الدين السيد، وأبانوب جورج نبيل، ورنيم أيمن محمد محمد، وزياد محمد شهاب الدين محمد، وميرا ناجح، ولؤى محمد وليد، ودميانة خيرى حبيب، ويوسف السيد يوسف، ورؤى مصطفى عبدالمنعم، وملك محمد عبدالحميد، ومنار محمود البدرى، وأحمد سعيد أحمد، وأحمد ياسر إبراهيم، وسها هشام محمد، ورياض إبراهيم الشربيني، ومريم خالد محمد، وعمر محمد عبدالرازق، وميار أحمد جعفر، وسميح صبرى عبدالغفار، ومريم محمود أحمد، وهانى كامل حنين، وأيمن السيد عطا الله، سام سامى زايد، وسيف محمد حسن، وداليا عزت نسيم، ومحمد عاطف عبدالحليم، وزياد عبدالقادر السيد، ومحمد حسين جاد، ومحمد ناصر محمد، ومحمد إبراهيم متولي.