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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ندوة عن الصحة النفسية للمرأة بجامعة حلوان

ندوة بجامعة حلوان
ندوة بجامعة حلوان
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نظمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ندوة توعية بعنوان الصحة النفسية للمرأة وأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع فرع القاهرة بالمجلس القومي للمرأة  برعاية  الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ، وإشراف الأستاذة مها مروان مقررة فرع القاهرة ، وذلك بكلية الحقوق بجامعة حلوان ، تحت قيادة الدكتورة أمل لطفي عميد الكلية وعضو المجلس القومي للمرأة بالقاهرة ومنسق الندوة.

أفتتحت الندوة الدكتورة أمل لطفي مرحبة بالحضور وبعضوات فرع القاهرة  وفريق عمل مستشفي  بهية 
وتحدثت عن أهمية عقد مثل هذه الندوات للسيدات للتوعية  النفسية والصحية ، مؤكدة على أهمية مثل هذه الندوات بتوعية الشباب بأهمية صحة المرأة التي تعد عمود الأسرة المصرية والمجتمع، مضيفة أن أهمية الندوة تكمن بسبب انتشار المرض وعدم المعرفة الكافيه به وأن الوقاية خيرٌ من العلاج .

أوضحت الأستاذة فادية فتحي منسق الندوة دور المجلس القومي للمرأة، والتعريف باختصاصاته  وأوضحت الخدمات التي يقدمها  الخط الساخن ١٥١١٥ لمكتب الشكاوي للسيدات وأيضاً نشاط  فرع القاهرة في جميع المجالات التي تخص المرأة وفي جميع الاحياء بالقاهرة وذلك لتوعيتها وتدريبها ودعمها وحمايتها .
وقامت  نورهان  هاني  أخصائي علاقات عامة بمستشفي بهية بالتعريف بنشأة المستشفي وتاريخها والأقسام الموجودة بها وكيفية الحجز  والخدمات التي تقدمها المستشفي  بالمجان عن طريق الخط الساخن للمستشفي ١٦٦٠٢.

وقامت الدكتورة شيماء هلال أخصائي جراحة عامة  بمستشفي بهية بالتعريف بالمرض وطرق الحماية وعوامل الخطورة وكيفية الكشف الذاتي بالمنزل وأهميته وضرورة الكشف السنوي للاطمئنان على كل مرحلة عمرية مختلفة.

 

الاسرة المصرية الصحة النفسية الكشف المبكر لسرطان الثدي
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