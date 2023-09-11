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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد الليبية: العاصفة دانيال تسببت في كميات أمطار كانت تهطل خلال عام كامل

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال
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قال محي الدين رمضان مدير الإعلام بالأرصاد الجوية الليبية، إن العاصفة دانيال نتج عنها كمية كبيرة جدًا وضخمة من الأمطار، وبلغت 414 ملليتر خلال 24 ساعة في أحد المناطق، وهي كميات كانت تسجل على مدار السنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العاصفة دانيال المطرية تحركها كان فيه بعض الاختلاف عن سابقيتها، وبقت قبالة الساحل الليبي لمدة 5-6 أيام، وهي في حركة دوران وتأتي بالأمطار الغزيرة.

وتابع مدير الإعلام بالأرصاد الجوية الليبية، أن هذه العاصفة بدأت في التحرك وسوف تتحرك خلال الساعات القادمة على المناطق الحدودية المصرية برياح وأمطار لكنها أقل من التي شهدناها خلال الفترة الماضية ثم تتحرك ناحية الشرق باتجاه باقي المناطق الشرقية داخل مصر لكنها لن تكون بنفس حدتها في ليبيا، موضحًا أن العاصفة دانيال ستصبح أضعف لحظة وصولها إلى الشرق الليبي.

محي الدين رمضان مدير الإعلام بالأرصاد الجوية الليبية العاصفة دانيال الساحل الليبي
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