غرفة طوارئ البيضاء الليبية: إعلان المدينة المنكوبة وحظر التجوال بسبب الإعصار دانيال

قال أسامة هيبة عضو غرفة الطوارئ بالبيضاء، إن الوضع في ليبيا كان كارثيًا وخرج عن السيطرة، مؤكدًا أنه لم يتخيل حجم الإعصار دانيال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه توجد أحياء قد غرقت بالكامل في تجمعات المياه، كما توجد منازل تهدمت نتيجة البناء العشوائي، إضافة إلى سحب المياه للسيارات، مؤكدًا أنه تم إعلان حظر التجول في البيضاء بليبيا والتي أعلنت مدينة منكوبة.

وتابع أنه كانت هناك معلومات عن الإعصار وأنه يستهدف المدن الساحلية، ولكن البيضاء مدينة جبلية، مؤكدًا أنه تم نقل السكان في المنحدرات وإخلاء منازلهم ونقلهم لفنادق، مؤكدًا أن الوضع خرج عن السيطرة، وتدخلت القوات المسلحة ولم تتدخل أي جهة خارج المدينة حتى هذه الساعة.