«الجو قلب».. إعصار دانيال يصل القاهرة بعاصفة ترابية| فيديو وصور

رصدت عدسة البوابة نيوز، وصول العاصفة دانيا الي محافظتي القاهرة والجيزة مساء اليوم الإثنين.

وكانت الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إن العاصفة دانيال القادمة إلى مصر من ليبيا هي مجرد منخفض جوي، لافتًا إلى أن الأعاصير تتكون فوق المحيطات عند المناطق المدارية والاستوائية، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، ولكن العواصف في البحر المتوسط تكون عبارة عن منخفضات جوية. حسب تصريحات تلفزيونية.

وأضاف أن هذه المنخفضات الجوية يكون تأثيرها قويا عندما تكون لها عمود في طبقات الجو العليا منخفض جوي آخر، وبالتالي هذه المنخفضات تقوى في البحر، لذلك العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا.

العاصفة دانيال

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