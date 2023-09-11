سمير فرج يكشف كواليس جديدة في أحداث 11 سبتمبر.. فيديو

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن أمريكا خسرت الكثير فى أحداث 11 سبتمبر بمنهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية، 4 طائرات، و2979 قتيلا وآلاف الجرحى والمصابين نتيجة الاختناق، علاوة على إنهاء حياة 19 إرهابيًا منضمين لتنظيم القاعدة.

وأكد “فرج” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على شاشة قناة صدى البلد، أن تنظيم القاعدة الذي ترأسه أسامة بن لادن هو من تسبب في أحداث تفجير برجي مركز التجارة العالمي، رفقة أيمن الظواهري الذي تم اغتياله في 2022.

ولفت إلى أن ضربة أحداث 11 سبتمبر تسببت في كراهية للمسلمين لمدة عامين متتاليين بعد الحدث الإرهابي، منوها أن ضرب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) كان بمثابة كارثة للأمريكان، متسائلا: أين كانت المخابرات الأمريكية والدفاع الجوي والقوات الجوية الأمريكية.

وبشأن التخلص من بن لادن، تابع الخبير الاستراتيجي: تولى ليون بانتيا وزارة الدفاع الأمريكية، وكانت مهمته التخلص من بن لادن، وبالفعل تم التخلص منه من خلال صهره ومعلومات مخابراتية، وذلك في عد الرئيس باراك أوباما.

واستكمل: وعقب الحادث اتبعت أمريكا سبل «تنسيق عمليات مقاومة الإرهاب، وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى في المنطقة، باستخدام أقمار الساتلايت في القضاء على الجماعات الإرهابية».

