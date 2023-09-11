الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مليون يورو للمغرب لدعم جهود الإغاثة في "زلزال الحوز"

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم مليون يورو إلى المغرب لدعم جهود الإغاثة في المناطق المتضررة جراء "زلزال الحوز".

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش - في بيان أوردته قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الاثنين - إنه "في ظل تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب المغربي، نطلق تمويلا بقيمة مليون يورو لمساعدة تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان الأكثر تضررا.".

وأضاف لينارتشيتش أن الاتحاد الأوروبي يظل على استعداد لمساعدة المغرب بأي طريقة ضرورية خلال هذه الفترة العصيبة.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين ستواصل تقديم المساعدة للمغرب من أجل مساعدة البلاد على مواجهة كارثة الزلزال.

وأعلنت جمعية الصليب الأحمر الصينية أنها ستقدم للهلال الأحمر المغربي مبلغ 200 ألف دولار نقدا كمساعدات إنسانية طارئة، حسبما قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في مؤتمر صحفي دوري في بكين.

وأشارت ماو إلى أن الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي أعلنت أيضا عن استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية طارئة وفقا لاحتياجات الشعب المغربي المتضرر من الكارثة، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الصينية.

كان الرئيس الصيني شي جين بينج قد قدم أمس الأول السبت تعازيه للعاهل المغربي الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، معربا عن تعازيه العميقة وتعاطفه الصادق مع أسر الضحايا والمصابين، نيابة عن الصين حكومة وشعبا.

كانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال العنيف الذى ضرب المغرب مساء الجمعة إلى 2497 قتيلا، و2476 مصابا.