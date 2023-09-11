النصر يطلب حكاما أجانب لجميع مبارياته في دوري روشن

استقرت إدارة نادي النصر السعودي، على الاستعانة بحكام أجانب لكل مباريات الفريق المتبقية خلال الموسم الجاري 2023-2024، بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة شركة نادي النصر، قررت الاستعانة بطواقم حكام أجانب لمباريات الفريق كافة، خلال الموسم الجاري، سواء على أرضه أو المواجهات التي يكون ضيفًا فيها.

وأوضحت أن نادي النصر تقدم بطلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتكليف حكام أجانب لجميع مباريات الفريق المقبلة حتى فترة التوقف المقبلة المتزامنة مع أيام "فيفا" من 9 إلى 17 أكتوبر.

وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أن الطلب تضمن مباريات النصر أمام فرق الرائد والأهلي في الكلاسيكو والطائي وأبها.

وأضافت أن إدارة النصر سترسل طلبًا آخر في أكتوبر المقبل يتضمن مباريات فريقها الأول لكرة القدم أمام ضمك والفيحاء والخليج والوحدة والأخدود.