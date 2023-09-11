وزيرة الخارجية الألمانية: توسيع الاتحاد الأوروبي نتيجة جيوسياسية ضرورية للحرب الروسية

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إننا نمنح أوكرانيا دعما حاسما في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي ونرى أن توسيع الاتحاد الأوروبي هو نتيجة جيو سياسية ضرورية للحرب الروسية.

وأضافت في بيان للخارجية الألمانية - حيث تزور الوزيرة كييف - "أن أوكرانيا تتمتع بوضع المرشح ونحن الآن نستعد لقرار بدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعندما يتعلق الأمر بالإصلاح القضائي والتشريعات الإعلامية فإن النتائج مبهرة بالفعل، ولا يزال هناك طريق يجب قطعه في تنفيذ قانون مكافحة القلة ومحاربة الفساد ويتعين علينا الآن باعتبارنا الاتحاد الأوروبي أن نعمل بسرعة لضمان أننا في وضع مناسب يسمح لنا بالمزيد من الكراسي على الطاولة".

وأكدت أنه بالرغم من استمرار درجات الحرارة في الصيف، فإن الاستعدادات لفصل الشتاء في أوكرانيا تجري بالفعل على قدم وساق، نريد ربط شبكة الطاقة لدينا مع أوكرانيا بشكل أوثق حتى لا تضطر الأسر إلى القلق بشأن إمداداتها عندما يضع بوتين المحطات الفرعية في مرمى نيرانه.

وأشارت وبغض النظر عن الوقت من العام، فإننا نواصل دعم أوكرانيا في دفاعها ضد الهجوم الروسي اقتصاديا وعسكريا وإنسانيا، ونتطلع أيضًا إلى المستقبل، لأننا وأوكرانيا لا نريد شيئًا أكثر من السلام، ولتحقيق هذه الغاية، فإننا نقوم بتوسيع مظلة التزاماتنا الأمنية التي اتفقنا عليها مع مجموعة السبع، بشأن أوكرانيا.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية مجددا "نحن ندعم المنظمات والسلطات الأوكرانية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على إعادة الأطفال المختطفين إلى وطنهم، وأن يتم التعامل مع هذه الجرائم".