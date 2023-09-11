أثناء عمله في أرضه.. مصرع فلاح بالقليوبية

لقي فلاح مصرعه إثر انقلاب آلة زراعية يدوية به أثناء عمله بأرضه زراعية بقرية كفر الجمال بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة طوخ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب ببتر بالجزء السفلي للساقين، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، ومقيم دائرة المركز.

علي الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "محمد ي ع"، 51 سنة، ببتر بالجزء السفلي للساقين، وذلك أثناء عمله على عزاقة يدوية بأرضه الزراعية بقرية كفر الجمال دائرة المركز، وانقلبت به وأحدثت إصابته، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.