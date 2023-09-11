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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يلتقي سفير دولة الإكوادور في مصر

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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التقي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة دينيس توسكانو اموريس سفير دولة الاكوادور في مصر لبحث سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع دولتي مصر والأكوادور . 
وأهدى اللواء أحمد راشد درع محافظة الجيزة توسكانو اموريس مؤكداً الترحيب الكامل بالتعاون خلال المرحلة المقبلة .

محافظ الجيزة محافظ الجيزة يلتقي سفير دولة الاكوادور في مصر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة دينيس توسكانو اموريس سفير دولة الاكوادور في مصر تعزيز التعاون في العديد من المجالات في ضوء العلاقات المتميزة
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