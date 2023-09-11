محافظ الجيزة يلتقي سفير دولة الإكوادور في مصر

التقي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة دينيس توسكانو اموريس سفير دولة الاكوادور في مصر لبحث سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع دولتي مصر والأكوادور .

وأهدى اللواء أحمد راشد درع محافظة الجيزة توسكانو اموريس مؤكداً الترحيب الكامل بالتعاون خلال المرحلة المقبلة .