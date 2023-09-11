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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

المستشار حنفي جبالي يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب والوفد الضيوف
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التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم بمكتبه بمجلس النواب ، تيريزا إيفوا نسانج رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية، حيث استهل اللقاء بالتأكيد على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع مصر وغينيا الاستوائية في ضوء القواسم المُشتركة بين البلدين. 
وخلال اللقاء ، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما، مشيراً في ذات السياق إلى أهمية تطوير وتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وتبادل الخبرات التشريعية والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية تجاه القضايا محل الاهتمام المُشترك. 
كما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وغينيا الاستوائية في ضوء المقومات الاقتصادية الواعدة التي تمتلكها مصر.

من جانبها، أكدت السيدة رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة غينيا الاستوائية في تعزيزها، مشيرةً إلى الدور الريادي لمصر في القارة الأفريقية وما تقوم به من جهود لتعزيز التنمية في القارة والدفاع عن مصالحها، كما أكدت على أهمية تعزيز البُعد البرلماني في التعاون الثنائي بين البلدين.

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التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي التعاون الاقتصادي العلاقات الثنائية بين البلدين غينيا الإستوائية
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