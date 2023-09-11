محافظ شمال سيناء: الدولة تسعى لضبط منظومة البناء والقضاء على البناء العشوائي

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على أن الدولة تسعى من أجل الوصول إلى أفضل السبل الممكنة لضبط منظومة البناء والقضاء على البناء العشوائي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد “شوشة” خلال الاجتماع المنعقد برئاسته وبحضور اللواء كمال ابو الفتوح والعميد حمدي ربيع، من مكتب إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة، ورؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية ومديري المراكز التكنولوجية، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط منظومة البناء وتجنب العشوائيات.

وأشار إلي أن إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة في الهيئة الهندسية هي الجهة المنوط بها تنفيذ أعمال المطابقة التراخيص البناء للسماح بتوصيل المرافق خلال أسبوعين من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، لافتا إلى أن المشروعات القومية والمنشآت والمباني الحكومية معفاة من اشتراطات البناء الجديدة والمطابقات.

ووجه المحافظ مجالس المدن بعدم إعطاء المواطنين خطابات لتوصيل المرافق، لأن الهيئة الهندسية هي الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك بعد مطابقة المبنى.

وشدد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين وتذليل كافة العقبات أمامهم والبعد عن البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، مؤكدا على صدور قانون جديد للتصالح خلال الفترة المقبلة.

بدورهما استعرض اللواء كمال ابو الفتوح والعميد حمدي ربيع، من مكتب إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة، المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل المرافق وآلية تنفيذ الإجراءات الخاصة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بما تشمله من ضوابط محددة لاستصدار تراخيص البناء الي جانب مطابقة طلبات التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الحاصلين على نموذج ١٠.