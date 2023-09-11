بسبب سوء النتائج.. مدرب ليون مُعرض للإقالة

كشفت بعض التقارير الفرنسية، أن لوران بلان المدير الفنى لفريق ليون الفرنسى، قريب من الإقالة من منصب الإدارة الفنية للفريق، بعد التراجع فى النتائج منذ بداية الموسم الحالى، ووقوع الفريق فى مذيلة ترتيب الدورى.

ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، تقرير عن صحيفة "ليكيب" الرياضية، يتحدث عن إقالة بلان من منصبه في عددها الصادر اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن النادي يبحث عن بديل له منذ أيام.

وكشف التقرير إلى ان الحصة التدريبية المقررة غدا الثلاثاء، ستقام بإشراف جان فرانسوا فولييه، ويساعده في مهمته هداف ليون السابق البرازيلي سوني أندرسون ومدافعه السابق جيريمي بريشيه.

ويسعى رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور، المالك الجديد لنادي ليون للبحث عن بديل لبلان.

وأشارت بعض التقارير إلى أن أبرز الأسماء المتداولة هي الإيطالي جينارو جاتوزو والنمساوي أوليفر جلاسنر أو السنغالي حبيب بي.

واستلم بلان منصبه في أكتوبر عام 2022، خلفا للهولندي بيتر بوس بعقد يمتد لسنتين.