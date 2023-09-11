611 نصًا تتنافس على مسابقتي التأليف بالهيئة العربية للمسرح

أعلنت الهيئة العربية للمسرح بأمانة الكاتب إسماعيل عبد الله، أن أعضاء لجنتي تحكيم مسابقتي تأليف النص المسرحي الموجه للكبار فوق 18 سنة، وتأليف النص المسرحي الموجه للأطفال من 6 إلى 18 سنة، قد تابعوا أعمال التقييم والتحكيم لنصوص المسابقتين في نسختها السادسة عشرة.

وقال الكاتب إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إن المسابقتين في النسخة 16 التي تمت في هذا العام 2023، قد سجلتا رقماً قياسياً من حيث عدد المشاركات التي بلغت 611 مشاركة، وتنقسم إلى 256 نصاً موجهاً للأطفال من 6 إلى 18 سنة، و297 نصاً موجهاً للكبار فوق 18 سنة، فيما تم استبعاد 58 نصاً لعدم مطابقتها لشروط المشاركة، وكان باب التقديم قد أغلق يوم31 أغسطس الماضي.

وأضاف عبداالله، أن هذا الرقم 611 لم يأتْ صدفة بل نتيجة رسوخ أهمية ومكانة هذه المسابقة التي عملت الهيئة على توفير أعلى شروط العدالة والشفافية في تحقيق نتائجها، وقدمت على مدار 15 دورة سابقة المنصة التي برزت منها أسماء مؤلفين جدد، صارت أسماؤهم علامات في المشهد المسرحي العربي هذه المسابقة التي تنطلق من مؤسسة رئيسها الأعلى كاتب مسرحي هو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أكدت من خلال الفائزين فيها على مدار الدورات السابقة أن النص المسرحي العربي لا يعاني من شُحٍ أو ضعفٍ، ولفتت الانتباه إلى الحاجة الملحة لترويج وتسويق النص المسرحي.

وأوضح عبدالله، أن كوكبة من المبدعين يتولون في كل عام عملية التحكيم التي تتم وفق ضوابط ومعايير دقيقة وواضحة من حيث مراعاة تقنيات الكتابة وكذلك مضامينها.

وقد وضعت الهيئة العربية للمسرح عنوانين للمسابقتين، وخصصت مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال للعام 2023 لنصوص "تحتفي بأطفال يعتزون بذواتهم وبمحيطهم الأسري والأصدقاء"، نصوص تتفاعل مع حياة الطفل وتنمية إدراكه لأهمية امتلاكه شخصية مستقلة، شخصية تعرف معاني وأهمية الأسرة وأهمية الأصدقاء، شخصية تبتعد عن الأنا المؤدية إلى الأنانية.

أما مسابقة تأليف النص الموجه للكبار في العام 2023، فقد جاءت تحت عنوان "نصوص الأرض - حيث أنه ومنذ أسطورة الأرض الأولى، وحتى يومنا هذا، ما غادر الإنسان الأرض ولا هي غادرته، لكن الإنسان يعيش في عصرنا هجرات ونزوحاً وانسلاخاً عن الأرض وحروبا ضحيتها الأرض والإنسان معاً، يعيش مأساة الأرض التي تعني أكثر من بعد مهم في مصيره، فالأرض ليست تراباً فقط، الأرض مبتدأ وخبر، والحيرة الوجودية للإنسان ليست بعيدة عن الأرض وتجلياتها، وقد آن الأوان لكي نراها في الأدب المسرحي برؤى تستشرف المستقبل، كما تقرأ الراهن وتستقي من الماضي كل الإشارات والتحولات، وعليه وضعت هذه التيمة الناظمة للنسخة السادسة عشرة من مسابقة تأليف النص الموجه للكبار (+18) التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي وضعته في استراتيجياتها، وخصت هذه النسخة بناظم درامي هو نصوص الأرض.

وتعلن الهيئة النتائج التي ستتوصل إليها لجنتا التحكيم منتصف نوفمبر 2023، حيث ينال الفائز بالمرتبة الأولى جائزة مالية بقيمة 5000 دولار، أما الفائز بالمرتبة الثانية فتبلغ جائزته المالية 4000 دولار، فيما تبلغ الجائزة الثالثة 3000 دولار، كما يحصل الفائزون على الأيقونة الخاصة بالهيئة العربية للمسرح، إضافة إلى نشر الهيئة للنصوص الفائزة ضمن منشوراتها.