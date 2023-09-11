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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يكرم أعضاء بعثة الحج الطبية لعام «2023- 1444»

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرّمَ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أفراد البعثة الطبية للحج لعام «2023مـ- 1444هـ» وذلك تقديرًا لمجهوداتهم وخدماتهم المقدمة للحجاج المصريين، خلال أداء مناسكهم بالأراضي المقدسة.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر لكافة أعضاء البعثة، مشيدًا بمجهوداتهم خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لتأمين الحجاج، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية لهم طوال فترة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الوزير أن المجهود الذي قدمته البعثة هذا العام هو عمل متميز وناجح ونموذج يحتذى به، لافتًا إلى إشادة وزير الصحة السعودي بما قدمته البعثة المصرية خلال موسم الحج هذا العام.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البعثة ضمت عددًا كبيرًا من الأطباء في تخصصات (باطنة، حميات،  صدر، جراحة، عظام، قلب، كُلى، نساء، وقائي، أسنان)، والذين تمركزوا في العيادات الطبية بمقرات إقامة الحجاج المصريين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى تواجد عدد من (مدخلي البيانات، وأخصائيي نظم المعلومات، والصيادلة، والتمريض، والمسعفين، والإداريين، وأمناء المخازن، والمراقبين الصحيين، والسائقين، والخدمات المعاونة).

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