تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، على مدار اليوم الإثنين، جهود الاستعداد لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن مطروح، مع رفع درجة الاستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة وتعاونها في جهود إزالة وسحب اى تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأوضح محافظ مطروح أن هناك تعاون بين مدن ومراكز المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والحماية المدنية والصحة والإسعاف وشركة الكهرباء، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وكذلك الجاهزية لأي تراكمات من مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية، وبالشوارع الداخلية، وحرصا على سلامة المواطنين من أهالى مطروح والمصطافين خاصة مع سوء الأحوال الجوية بمركز ومدينة مطروح تم التنسيق لمنع خروج اليخت والتنبيه على رؤساء الشواطئ بقطع التيار الكهربائي في رخص الإشغالات حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

كما وجه محافظ مطروح لشركة الكهرباء وإدارة كهرباء المدن بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة والاطمئنان على تأمين الأعمدة الكهربائية حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

محافظ مطروح يتابع جهود مواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

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